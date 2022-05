RuTube, le YouTube russe, piraté : toutes les vidéos effacées définitivement

Depuis quelques heures les médias russes rapportent que la plateforme, similaire à YouTube est totalement inaccessible aujourd'hui. Le site affiche une simple page indiquant que des "travaux techniques sont en cours" et que la "situation est sous contrôle" afin de remettre rapidement la plateforme sur pied.

Les dégâts seraient pourtant bien plus sérieux puisque les contenus hébergés auraient été détruits en grande partie, voire en totalité et le site serait en l'état "irrécupérable". L'équipe de Rutube communique quant à elle via son fil Telegram et confirme l'attaque, en expliquant en outre travailler à la restauration des systèmes. Selon eux, les archives video n'auraient pas été touchées par l'attaque et restent intactes.

Pas plus tard que ce lundi 9 mai, alors que l'armée russe paradait à l'occasion du Jour de la Victoire qui célèbre la fin de la guerre contre le régime nazi, certaines chaines de télévision russes avaient déjà été piratées. Les noms des programmes ont été remplacés par des messages anti-guerre et pro-Ukraine sur les grilles de programmes des téléviseurs connectés.