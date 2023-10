Interdiction des VPN en France : nouvel assaut des députés, qui retentent leur chance

Alors, une question se pose : si les députés, dans l'état actuel de leurs connaissances en la matière, sont convaincus qu'il n'est pas possible d'encadrer le recours à un VPN, pourquoi proposent-ils à Google et Apple de le faire ? Le groupe Horizons et apparentés évoque un « trou dans la raquette » et une réglementation insuffisante. Le serpent devrait continuer à se mordre la queue encore un moment.