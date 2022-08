Google veut brider certains VPN sur Android

La plus grande inquiétude des éditeurs de VPN est que ce type de service soit désormais interdit de toute « manipulation des annonces susceptible d'affecter la monétisation des applications ». Or, de nombreuses plateformes VPN proposent ce genre de fonctionnalité, afin d'obtenir un avantage concurrentiel et d'enrichir leurs offres, qu'elles peuvent ainsi vendre à un prix plus élevé.

« Google prétend sévir contre les applications qui utilisent le service VPN pour suivre les données des utilisateurs ou rediriger le trafic des utilisateurs pour gagner de l'argent grâce aux publicités. Cependant, ces changements de politique s'appliquent également aux applications qui utilisent le service pour filtrer le trafic localement sur l'appareil », regrette Reda Labdaoui, de l'application suédoise Blokada, un VPN qui bloque les publicités.

Cité parThe Register, Reda Labdaoui estime que Blokada ne devrait pas être concerné par cette restriction, car l'application filtre les contenus dans le Cloud sans violer les politiques de Google relatives aux appareils. Mais il craint que d'autres services n'aient pas cette chance.