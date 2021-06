Avec Android 12, il sera plus facile de désactiver la publicité ciblée

Contrairement à Apple, qui demande à chaque application d'obtenir l'autorisation préalable de l'utilisateur pour pouvoir utiliser ses données à des fins publicitaires, Google a décidé de rendre cette option plus générale. Pour pouvoir profiter de cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs n'auront rien de plus à faire qu'actuellement. Il suffit d'aller dans les options des applications et de désactiver la publicité ciblée. Si besoin, il est également possible de générer un nouvel identifiant.