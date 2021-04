Android va empêcher les apps de se voir entre elles

Cette évolution a pour but de compliquer la tâche aux applications qui souhaitent voir quelles autres applis sont installées sur l'appareil. Google estime que la liste d'apps présentes sur notre smartphone doit être considérée comme une information personnelle et sensible qui ne doit pas pouvoir être acquise par n'importe quel tiers.

Concrètement, Google va limiter les applications qui peuvent demander l'autorisation QUERY_ALL_PACKAGES, accordée jusqu'ici aux applications ciblant le niveau d'API 30 et supérieur sur Android 11.

Cette autorisation permet justement d'interroger la liste des applications installées sur l'appareil d'un utilisateur exécutant Android 11, ou une version ultérieure.