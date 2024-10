Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Google met les applications un peu trop curieuses au pain sec et à l'eau. Vos galeries photo et vidéo ne sont plus un livre ouvert pour les applications. Google referme l'accès et en confie la clé aux utilisateurs. L'entreprise pousse les développeurs à adopter un nouveau sélecteur de photos, plus respectueux de la vie privée.

Ce sélecteur, apparu avec Android 13, permet aux utilisateurs de choisir précisément les photos ou vidéos qu'ils souhaitent partager avec une application. Voilà qui vient mettre un terme au peu de nuance qu'offrait le principe du « tout ou rien » qui obligeait souvent à donner un accès total ou à refuser l'accès à l'application. Les utilisateurs pourront en plus avoir un contrôle plus fin sur leurs données personnelles.

Côté développeurs, pas question pour eux de s'en tirer comme ça. Google leur demande des comptes. Ils doivent justifier tout besoin d'accès complet à la galerie. À partir de début 2025, seules les applications dont les fonctions essentielles nécessitent l'accès aux images et vidéos de l'utilisateur pourront lire l'intégralité de la bibliothèque multimédia. Les autres devront se contenter du strict nécessaire… ou changer de magasin.