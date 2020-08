Avec Android 11, Google veut limiter l'usage des apps photo tierces pour protéger vos données

Dans son guide à destination des développeurs, Google explique s'inquiéter que des applications accèdent malhonnêtement à vos photos afin de vous géolocaliser via leurs métadonnées.

Une crainte qui ne part pas de rien : en 2019, rappelle The Verge, l’application Shutterfly avait été prise en flagrant délit alors qu’elle récoltait les coordonnées GPS des clichés de ses utilisateurs, même s’ils ne lui avaient pas accordé l’accès à leur géolocalisation.

Toutefois, cette nouvelle barrière fait déjà grincer des dents les développeurs d’applications dédiées à la photographie. Dans son article, The Verge est allé interroger les créateurs de certaines des applications photo les plus populaires du Play Store. Pour Flavio Gonzales, développeur de Camera FV-5, une application à plus de 10 millions de téléchargements, cette décision est vécue comme un énième obstacle dans un marché où il est de plus en plus difficile d’obtenir ne serait-ce que l’accès aux différents objectifs intégrés sur nos smartphones.

Ce changement, embraye-t-il, « va définitivement impacter notre application, et toutes les applications tierces, en cela qu’il réduit notre visibilité et ajoute une contrainte inutile pour l’utilisateur qui veut simplement utiliser une application tierce comme la nôtre ». Stratos Karafotis, co-fondateur de l’application Footej Camera, s’accorde également à dire que la décision de Google « n’a aucun sens ». Il estime néanmoins qu’elle aura un impact très limité sur ses affaires.

En sous-texte, c’est surtout l’étau que resserre Google sur un écosystème présenté depuis longtemps comme ouvert qui interroge. Étonnant, a fortiori à l’heure où Apple se décide — enfin — à lâcher du lest sur la possibilité de choisir l’application d’e-mailing ou de navigation par défaut.