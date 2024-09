Ce qui rend ce rejet encore plus cocasse, c'est qu'Halide a été l'une des applications mises en avant par Apple lors de sa dernière keynote de septembre pour l'iPhone 16. L'app fait en effet partie de celles qui supportent le nouveau bouton de contrôle de la caméra sur l'iPhone 16. Halide est connue pour offrir un contrôle avancé de la prise de vue, avec de nombreux réglages manuels comme la vitesse d'obturation, l'ISO, la balance des blancs, etc. Elle permet aussi de shooter en RAW pour une qualité d'image optimale. Ces fonctionnalités pro nécessitent évidemment un accès complet à la caméra !

Cet épisode illustre une fois de plus l'absurdité et l'incohérence dont peut parfois faire preuve le processus de validation de l'App Store. Même une application populaire et réputée comme Halide, pourtant validée et promue par Apple, peut se retrouver rejetée du jour au lendemain pour des motifs ubuesques. Espérons que ce n'est qu'un couac passager et que la mise à jour d'Halide sera rapidement approuvée, pour le plus grand bonheur des photographes sur iPhone.