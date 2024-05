iOS 17.5 : ne vous inquiétez pas si de vieilles photos effacées ressurgissent, ce n'est qu'un bug !

Pour rappel, une image supprimée sur l'iPhone reste normalement durant 30 jours dans le téléphone, laissant ainsi la possibilité et le temps à une personne pour changer d'avis et restaurer l'image. Il est aussi possible de supprimer définitivement et tout de suite l'image dans le dossier en question.

Cependant, cette idée de « supprimer définitivement » bat maintenant de l'aile quand on voit que des images effacées bien des années auparavant reviennent d'un coup hanter les propriétaires d'iPhone. Apple garderait-il une sauvegarde permanente de toutes ces images ? Et si oui, sommes-nous au début d'un nouveau petit scandale ?