Apple corrige l’étrange bug qui faisait réapparaitre de vieilles photos, mais sans donner d’explication

Gênant en soi, le problème l’était encore plus pour celles et ceux qui ont vu des photos intimes supposément mises à la corbeille se greffer de nouveau à leurs photothèques. Bonne nouvelle cependant, après 5 jours de bronca, Apple a enfin corrigé le problème avec iOS et iPadOS 17.5.1. Disponible depuis le 20 mai 2024, la mise à jour promet uniquement de corriger « un problème rare qui pouvait entraîner la réapparition dans la photothèque de photos corrompues dans la base de données, même si celles-ci avaient été supprimées. »