Adobe supprime par erreur (et définitivement) les photos d'utilisateurs de Lightroom

Sur Reddit, les plaintes se sont multipliées durant plusieurs jours. « J'ai parlé avec le service client pendant plus de 4 heures au cours des deux derniers jours et il y a une minute, ils m'ont dit que le problème n'était pas résolu et que les photos perdues étaient irrécupérables », indique un utilisateur. Un autre explique avoir perdu 800 photos sans explication.

Adobe a fini par réagir et a confirmé l'existence d'un bug dans son application qui pouvait amener à la suppression définitive des photos stockées sur ses serveurs.

Dans un communiqué, l'entreprise précise que les clients touchés sont majoritairement ceux utilisant la version iOS de Lightroom sans formule d'abonnement. Les abonnés qui n'avaient pas synchronisé leurs catalogues peuvent aussi être touchés.