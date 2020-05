Cut and paste : une application capable de copier-coller les objets du monde réel dans Photoshop

Montage Clubic

Lire aussi :

Adobe lance un abonnement Photoshop et Fresco pour iPad à 9,99€ par mois



Un copier/coller 2.0 grâce à la réalité augmentée et à l'intelligence artificielle

Source : The Verge

Copier-coller divers objets du quotidien dans un logiciel de retouches est désormais un jeu d'enfants pour Cyril Diagne, un designer et programmeur basé à Paris.L'artiste a récemment dévoilé une courte vidéo de sa démonstration baptisée « Cut & paste your surroundings to Photoshop » et partagée sur le réseau social Twitter.L'application en question permet de capturer des objets avec un smartphone avant de les « transformer » dans un document Photoshop grâce à la réalité augmentée et à l'intelligence artificielle. Depuis sa mise en ligne, la séquence a déjà été vue plus de 4,5 millions de fois (à l'heure où l'on rédige ce post).Dans un thread, le développeur explique qu'il s'appuie sur deux outils : BSNet, dédié au détourage des objets, et OPENCV SIFT, technologie d'analyse des images. Il affirme également qu'il faut environ 2,5 secondes pour copier un objet et 4 secondes pour le coller numériquement.Contacté par la rédaction Clubic à propos du projet, Cyril Diagne déclare : «».