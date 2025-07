Les utilisateurs peuvent aussi exporter et importer leurs favoris aux formats KML, KMZ et GPX et contribuer à l’amélioration des cartes grâce à un éditeur intégré pour ajouter un lieu sur OpenStreetMap. CoMaps mise surtout sur la transparence et l'équipe insiste : l'application ne collecte aucune donnée personnelle, ne piste pas ses utilisateurs et ne diffuse aucune publicité.

CoMaps fait désormais partie de nos alternatives de choix face aux services de Google.