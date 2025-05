Le projet CoMaps trouve ses origines dans l’application de navigation MapsWithMe lancée en 2011, laquelle sera rebaptisée plus tard Maps.me. En 2015, la société décide de publier son code source sous la licence Apache 2.0. L'idée est donc d'accélérer les innovations et de favoriser les contributions communautaires. Mais puisque le code est ouvert, un fork se crée : c'est la naissance du projet et de la société Organic Maps. L’objectif est de fournir une solution de navigation respectueuse de la vie privée et axée sur la communauté.

Cependant, depuis quelque temps, le développement d’Organic Maps est freiné. La communauté soulève des problèmes de gouvernance. Ils ont envoyé une lettre ouverte aux actionnaires de l'entreprise en expliquant :

"Des contributeurs de la communauté d’Organic Maps ont exprimé de vives inquiétudes concernant la gouvernance du projet, son manque de transparence et le risque que les actionnaires en tirent profit au détriment de la communauté. Ils réclament une transition vers une structure à but non lucratif, une plus grande inclusivité dans la prise de décision ainsi qu’une transparence financière. Si ces problèmes ne sont pas résolus, ils envisagent de lancer un nouveau projet."

Cette lettre, signée par plus de 200 contributeurs, est restée sans réponse. Le projet CoMaps est ainsi lancé.

Les développeurs poursuivent la mission d'Organic Maps visant à proposer une navigation gratuite, ouverte et respectueuse de la vie privée, construite et maintenue par la communauté. Le projet n'en est bien sûr qu'à ses débuts, les développeurs doivent d'ailleurs clôturer un vote pour trouver un nom définitif à ce prochain service.

CoMaps profitera d'emblée des avancées d'Organic Maps et devrait donc connaître un rythme de mises à jour plus rapide grâce à une communauté engagée dans ce nouveau projet. Pour plus d'informations, rendez-vous sur cette page.