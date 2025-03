En s'appuyant sur les utilisateurs pour enrichir sa base de données, Apple pourrait accélérer considérablement l'amélioration de Plans, notamment pour les mises à jour en temps réel et la précision des informations locales. L'approche de Maps Surveyor pourrait également être un complément intéressant à la fonction Look Around, équivalent du Street View de Google récemment déployé sur la version web d'Apple Plans. Les données collectées permettraient d'améliorer cette fonctionnalité avec des informations visuelles plus récentes et plus détaillées.

La question reste de savoir si cette stratégie sera suffisante pour combler l'écart avec Google Maps, qui bénéficie depuis des années d'un vaste réseau de contributeurs volontaires. L'aspect financier pourrait-il être le facteur déterminant qui permettra à Apple de mobiliser une communauté suffisamment large pour transformer durablement la qualité de son service de cartographie ?