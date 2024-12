C'est une fonctionnalité très appréciée sur Google Maps : Street View permet de cliquer sur un point d'intérêt et de le visualiser comme si on s'y trouvait. Cette vue immersive, aussi disponible au sein du service Apple Plans en version iOS, est connue sous le nom de Look Around. Elle vient d'être déployée sur la version web de l'outil, qui est actuellement toujours en version bêta.