Apple Maps : vous pouvez désormais signaler les accidents et dangers sur la route en France

Le signalement des accidents est enfin disponible dans Plans. Déjà disponible dans plusieurs pays depuis l’année dernière via iOS 14.5, la fonctionnalité de l’Apple Maps se faisait encore attendre dans nos contrées. Un an plus tard, le signalement des incidents a enfin été déployé sur l’application en France et en Belgique. Les utilisateurs et utilisatrices peuvent désormais signaler des problèmes rencontrés sur les routes et avertir les autres conducteurs en cliquant simplement sur « Signaler un incident » pendant la navigation. Ils peuvent également demander à Siri de le faire à leur place avec des phrases comme « Signaler un accident » ou « Il y a un objet sur la route ».