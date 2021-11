La fin des signalements de contrôle de police sur Waze, TomTom ou Coyote prévue le 1er novembre… est au point mort

En ce 1er novembre 2021, le décret n° 2021-468 du 19 avril 2021 portant application de l'article L. 130-11 du Code de la route entre en vigueur. La loi dispose ainsi que, selon une injonction provenant du ministère de l'Intérieur ou de la Préfecture, les applications GPS telles que TomTom Go , Coyote ou encore Waze ne permettent plus à leurs utilisateurs de signaler certains contrôles de police.

L'objectif n'est pas tant d'empêcher de signaler les contrôles de vitesse via radar par exemple, puisque cette disposition n'est pas prévue dans la loi. En revanche, il s'agit de faciliter la lutte contre les infractions routières, notamment celles liées à la consommation d'alcool au volant (article L234-9) et la consommation de stupéfiants (article L235-2 du Code de la route). En conséquence, le gouvernement souhaite la mise en place de « zones blanches » temporaires de manière à ce que les utilisateurs des services GPS employant le signalement en temps réel ne puissent plus informer les autres usagers de présence policière dans les zones blanches en question.

Celles-ci seront limitées dans le temps : à deux heures sur les routes départementales et communales, notamment pour les contrôles d'alcoolémie et de stupéfiants, et jusqu'à douze heures en cas d'attaque terroriste ou d'alerte enlèvement. Au niveau de la surface de la zone blanche, celle-ci ne peut excéder deux kilomètres en zone urbaine, et dix kilomètres en dehors d'une agglomération.