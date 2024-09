Bit_Man

Bonjour Camille

"Ce dealer opérant à Aylesbury, une ville au nord-ouest de Londres, pensait que Waze (mise à jour au mois d’avril) était sa compagnonne parfaite pour l’accompagner dans son activité criminelle. "

Je suis le compagnon de ma compagne, non ? C’est quoi compagnonne, la réduction de compagne et mignonne ou compagne et b(c)onne ? Une tentative loupée d’inclusivité, une erreur ? Je ne comprends pas.