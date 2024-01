Gérald Darmanin et l'amalgame "Uber Shit" : de la diffamation envers le "vrai" Uber ? Un avocat et l'entreprise nous répondent

À Marseille, plus de 1 300 livreurs indépendants et 1 450 restaurants et commerces utilisent l'application Uber Eats. L'expression « Uber Shit » a fait surface dans le discours public pour désigner la pratique qui consiste à livrer des drogues interdites directement au domicile des consommateurs. Peu à peu, ils prennent la place des lieux de deal qui, eux, peuvent être dénichés puis démantelés par les forces de l'ordre.