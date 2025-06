En France, on a toujours beaucoup d'idée. C'est ce que l'on voit encore avec cette nouvelle application baptisée « Roole Map », et qui est bien de chez nous. Développée par les deux frères David et Jonathan Tuchbant, à la tête qu'une quinzaine de salariés, l'application se veut une alternative aux géants des applications de navigation.

L'app veut ainsi se différencier, en apportant le plus d'informations possible aux automobilistes. « L'application fournit des informations sur la situation sur les routes. Chez certains concurrents, la représentation de votre itinéraire sur l'appli devient soudain rouge écarlate et vous prenez une heure dans la vue, mais sans savoir pourquoi… Notre ambition est de rendre les automobilistes un peu plus sachants au volant. S'ils sont dans un embouteillage, de pouvoir leur expliquer si c’est à cause d'un orage, d'une grève ou du Tour de France, par exemple » indique le patron Jonathan Tuchbant au journal Le Parisien.