En donnant des informations sur le type de véhicule que vous utilisez, il est possible d'obtenir des informations plus précises sur vos itinéraires. Après avoir cliqué sur les trois traits en haut à gauche de l'écran, cliquez sur « Mes paramètres » et indiquez à l'application quel est votre moyen de transport préféré et quelles sont vos options de transport (type de véhicule, carburant, consommation moyenne, vignette Crit'Air).