Narbonne, Marseille, Bordeaux… Plusieurs régions de France sont touchées par des feux de forêts en ce début de vacances scolaires. Et la situation est malheureusement vouée à empirer d'année en année, découlant directement de la hausse des températures et du réchauffement climatique. Pour se préparer au mieux et éviter les zones affectées, nous vous conseillons donc plusieurs applications à installer sur votre smartphone.