Le simulateur de l'ANFR représente un travail colossal. Imaginez que plus de 130 milliards de points de simulation sont recalculés chaque mois, pour tenir compte de l'évolution constante des réseaux. L'outil intègre les données cartographiques de l'IGN (l'Institut national de l'information géographique et forestière) et les caractéristiques techniques de toutes les antennes extérieures autorisées par l'ANFR. Cela englobe l'ensemble des technologies (2G, 3G, 4G, 5G) et tous les opérateurs (Orange, SFR, Free et Bouygues Telecom).