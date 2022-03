L'Agence nationale des fréquences a passé au crible les kits Starlink : les résultats sont très rassurants

L'Agence nationale des fréquences a publié, il y a quelques jours, un rapport portant sur l'étude de l'exposition aux ondes électromagnétiques du kit de communication au réseau Starlink. Pour rappel, celui-ci consiste, pour le grand public, à bénéficier d'une connexion internet (en abonnement mensuel) par satellite par le biais d'un dispositif émetteur-récepteur composé d'une antenne qui permet de communiquer avec les satellites en orbite basse (à 550 kilomètres de la Terre). Le kit fourni à l'utilisateur final, composé d'une antenne, d'un routeur Wi-Fi et d'un boîtier qui permet de les raccorder, présente-t-il des risques pour notre santé ? La réponse de l'ANFR est on ne peut plus claire, et rassurante.