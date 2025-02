Pollen+ est une application qui fournit une cartographie détaillée des niveaux de pollen en fonction de votre emplacement. Basée sur des relevés effectués par des capteurs et des analyses météorologiques, elle permet d’accéder à des prévisions sur plusieurs jours. L’interface claire et intuitive offre également des alertes personnalisées en fonction des allergènes spécifiques auxquels l’utilisateur est sensible. Un atout majeur pour adapter ses déplacements et réduire son exposition.