Avec un taux de réussite de plus de 90% et une détection record en moins de 3 minutes, le dispositif FireTracking est une illustration concrète des bénéfices apportés par l’intelligence artificielle dans la vie quotidienne. Une intervention plus rapide des pompiers permet ainsi de sauver des vies, de préserver les écosystèmes et de réaliser des économies significatives pour les collectivités locales et assurances.