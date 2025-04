xryl

Si ça fait ce que l’homme sait faire, (mais plus vite) et qu’en plus c’est sécurisé (contrairement à l’humain) je vois mal comment ça pourrait être interdit. Actuellement, les mêmes images sont analysées à la main, par un gendarme ou un agent assermenté, avec la fatigue, il risque de rater l’évènement. L’algorithme, ici, fait le même travail simplement plus vite et sans se « fatiguer ». Il donne des résultats exploitables plus rapidement, ce qui peut être crucial dans certains cas (enlèvement, fuite, …). Ce n’est pas encore la Chine où on te colle un « M. Yu » et on stocke tous tes déplacements dans une BDD.