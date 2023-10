La CNIL dit "non" aux micros de surveillance

Pour Florent Montillot, adjoint à la mairie d'Orléans chargé de la sécurité, il s’agit d’une « polémique totalement dépassée, ridicule ». Selon lui, le partenariat avec Sensivic vise à mieux « protéger des gens » grâce à l'utilisation des nouvelles technologies. L'élu a également expliqué au journal Le Monde que l'objectif de la mairie « n'a jamais été d'identifier des personnes, mais des situations pour pouvoir y réagir le plus efficacement possible ». Pour le moment, la ville a découplé les systèmes de vidéosurveillance et les microphones, qui ne servent plus qu'à entraîner l'algorithme de la start-up.

De son côté, le directeur marketing de Sensivic, Hervé Zandrowicz, se veut rassurant. « Tous les sons qui sont captés par les micros sont immédiatement traduits en métadonnées », explique-t-il. Plus encore, les enregistrements sont très courts, de l'ordre de la milliseconde, et peuvent donc difficilement être utilisés pour obtenir des informations privées. Enfin, les données ne seraient conservées ni par l'entreprise ni par la mairie.