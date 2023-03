Parisiennes, Parisiens, ce site vous permet de demander les images de vous captées par vidéosurveillance

L'article L235-5 du Code de la sécurité intérieure prévoit que tout citoyen peut s'adresser au responsable d'un système de vidéoprotection dans le but « d'obtenir un accès aux enregistrements » qui le concernent. Ce droit, assez méconnu, existe bien, mais il n'est pas si simple à exercer. Pourtant, David Libeau, un développeur ayant collaboré avec l'université de Rennes 1, Leboncoin et plus récemment la Cour de cassation, propose un site : Camerci.fr. Celui-ci regroupe les caméras de surveillance de la préfecture de police de Paris et celles de Montpellier, et aide ses utilisateurs à faire valoir leur droit d'accès à l'enregistrement.