Caméras intelligentes et thermiques : la CNIL s'inquiète pour la protection des données personnelles

Pour lutter contre le coronavirus, de plus en plus d'acteurs à la fois publics et privés envisagent d'utiliser des caméras dites « intelligentes » ainsi que des caméras thermiques. Si la démarche paraît justifiée au moment où des outils de prévention et de lutte contre la maladie à Covid-19 se mettent en place, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) rappelle que les objectifs sanitaires ne doivent pas empiéter plus que de raison sur les libertés individuelles.