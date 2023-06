Les milliers de caméras sur les voitures autonomes ? Autant de nouvelles sources de vidéosurveillance pour la police

En décembre 2021, un chauffeur Uber est assassiné, et la police de San Francisco, sans preuve ni témoin, se trouve dans une impasse. La seule caméra de surveillance disponible sur les lieux n'est pas d'une grande aide à première vue, jusqu'à ce que l'un des enquêteurs repère que de nombreuses voitures de Waymo (une société appartenant à Google qui met des véhicules autonomes à disposition) passent sur un axe proche de la scène de crime. Il a alors une révélation en réalisant que toutes ces voitures sont des empilements de caméras et de capteurs. Il demande un mandat pour saisir des heures et des heures d'enregistrements de celles qui étaient présentes dans la zone à l'heure estimée du crime.



Ce mandat est rapidement accordé par un juge, puis par Waymo elle-même, qui n'a pas de problème à fournir les vidéos. C'est le premier cas connu dans lequel ce genre de caméras sont été utilisées pour une enquête de police, mais pas le dernier. Au moins 9 demandes similaires ont été faites à San Francisco, sans compter celles qui restent peut-être protégées par le secret de l'instruction.