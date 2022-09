La Quadrature du Net part en guerre contre la "technopolice", avec de sacrées ambitions

La dernière plainte, enfin, vise le fichier des titres électroniques sécurisés (TES), créé en 2015 et qui englobe dans son champ les données personnelles et biométriques des titulaires de passeports, et depuis 2016 celles liées aux cartes d'identité. Ce « fichier des gens honnêtes », qui ne cesse de s'élargir, est critiqué depuis plusieurs années, et les données qu'il intègre sont stockées de manière centralisée. La CNIL et l'ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information), ont déjà pointé du doigt ce système.