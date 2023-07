Une IA traque les trafiquants de drogue grâce à leurs habitudes de conduite...

Dernièrement, c'est un certain David Zayas qui en a fait les frais. La police new-yorkaise et Rekor ont analysé les habitudes de l'individu sur plusieurs années, et les algorithmes ont remarqué qu'il faisait fréquemment des allers-retours entre le Massachusetts et certaines villes du nord de l'État de New York. Comme le rapporte Forbes, ces itinéraires sont « connus pour être utilisés par les trafiquants de stupéfiants ». Ainsi mis en lumière par le programme d'intelligence artificielle, il a été arrêté par les autorités, qui ont trouvé dans son véhicule... une grande quantité de drogue, une arme et plus de 34 000 dollars en liquide. La main dans le sac.

Une collaboration prometteuse ? De toute évidence, oui, d'autant plus qu'elle n'en est qu'à ses débuts. L'analyse des comportements suspects est appelée à devenir de plus en plus rapide et efficace, ce qui donnera du fil à retordre à plus d'un criminel. Toutefois, si le fait que les habitudes de millions de conducteurs soient enregistrées et analysées peut susciter des interrogations quant à la protection de leur vie privée, un autre problème se pose. L'intelligence artificielle, bien que capable de choses incroyables, peut aussi se tromper. Le hic, c'est que des forces de l'ordre se sont déjà montrées très confiantes dans leurs outils, à tort. Les erreurs ne sont pas propres à l'humain, et si de telles méthodes ont le potentiel de changer nos vies pour le mieux, elles pourraient aussi conduire à de nombreux dérapages.