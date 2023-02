Utilisée pour des portraits-robots, l'IA fait preuve de racisme

Ce biais, appliqué à une machine soi-disant neutre, est particulièrement injuste pour les personnes noires et hispaniques, beaucoup plus souvent arrêtées et condamnées que le reste de la population (jusqu'à 5 fois plus que les personnes blanches). Pour une IA, qui n'est certes pas raciste de base, une telle différence statistique risque tout simplement de lui faire considérer qu'être non blanc est un facteur de risque en soi, transformant de fait la couleur de peau en argument pour désigner un coupable potentiel. Plusieurs exemples ont déjà démontré que ces risques étaient bien plus qu'une hypothèse, comme lorsqu'un homme afro-américain a été arrêté et enfermé pour un vol commis dans un État qu'il n'avait jamais visité. C'est la reconnaissance faciale « intelligente » qui l'avait désigné aux policiers.