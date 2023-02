Pourquoi cette série générée par IA s'est fait bannir de Twitch

Fin janvier, le site Vice rédigeait un article sur un projet étrange et alors encore assez méconnu : Nothing, Forever. Cette série, dont les visuels, le scénario et les dialogues ont été intégralement générés par IA, reprenait presque tous les codes de Seinfeld, une série américaine culte des années 90. Les codes sont respectés, avec une partie en stand-up et une autre où l'on voit les personnages dans leur appartement qui discutent de la vie, de l'amour et de leurs relations. Une semaine après l'article, la chaîne Twitch dédiée à la série affichait une moyenne de 11 000 spectateurs, fascinés par ce spectacle étrange.