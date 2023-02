Réalisé en partie avec l'IA, cet anime Netflix fait déjà polémique

Beaucoup ont donc vu dans ce court-métrage (non sans raison) une manœuvre de la part de Netflix et Wit Studio pour faire des économies sur la main-d'œuvre humaine en faisant appel à l'intelligence artificielle. Cette situation n'a malheureusement pas attendu l'IA pour être déjà dramatique.

Selon l'association japonaise des créateurs d'animation, en 2018, les artistes travaillant sur les décors de fond touchaient 200 yens (environ 2 euros) par dessin. Pour une animation fluide demandant de nombreux dessins et des heures de travail, chaque animateur gagnerait en moyenne 1,1 million de yens (aux alentours de 10 000 euros) par an, alors que le seuil de pauvreté au Japon est estimé à 2,2 millions de yens (environ 20 000 euros) par an.

Pire encore, de nombreux studios d'animation font appel à des artistes freelances travaillant bénévolement pour produire des animes en masse et dans les temps. Mais ce dernier coup d'éclat artificiel de Netflix touche, en plus de l'aspect financier de la chose, à l'honneur des artistes de chair et d'os.

En 2016, le très connu Hayao Miyazaki, cofondateur et dirigeant du non moins célèbre Studio Ghibli, avait en effet exprimé le fond de sa pensée vis-à-vis des programmes d'animation assistés par l'IA en ce sens : « Je souhaite que jamais cette technologie ne soit incorporée à mon travail. Je la perçois comme une insulte à la vie elle-même. » Une réaction pour le moins visionnaire, au vu de la levée de boucliers des communautés d'art face à des outils tels que DALL-E ou Midjourney ces derniers mois…