Pour Nintendo, l'utilisation de l'IA générative, c'est NON !

Feunoir

Je ne suis pas une pointure coté IA mais je pense qu’il montre surtout sa méconnaissance du sujet.

Cela marche par jeu de données, s’il le nourrit de tout le boulot passé de Nintendo cela donnera que du Nintendo like et pas autre chose.

Après moi cela me dérange pas + que cela, un open world type Ubisoft cela a tendance a me souler. Cela contrarie mon envie de tout finir avec du contenu bidon. Pour moi un bon jeu solo cela raconte une histoire cela ne cherche pas à me retenir le plus longtemps possible avec des collections de trucs en tout genre et des quêtes pas recherchées. Bon et juste après avoir dit cela je retourne sur World of warcraft ;-)) (le jeu qui ne cherche pas à te retenir)