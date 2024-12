Si IG vend les clés en son nom propre et possède son propre réseau de « récupération », il existe à ses côtés de nombreuses marketplaces plus ou moins obscures. Ces sites mettent en rapport des vendeurs de clés avec les acheteurs. Il devient dès lors difficile de savoir si la clé que vous allez acquérir est légale ou provient d'un achat avec une CB volée ou autre fraude. Il y a de fortes chances qu'elle fonctionne bien après son achat, mais qu'elle se retrouve bloquée après quelques jours ou semaines...



Parmi ces places de marché, les plus connues sont G2A et Kinguin. Elles proposent les prix les plus bas du marché, mais acheter là-bas n'est pas conseillé comme on pu le constater les joueurs de FarCry 4 en 2015. On peut aussi citer d'autres revendeurs de ce type comme MMOGA ou SCDkey, qui opèrent à plus petite échelle.