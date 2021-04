Nintendo porte plainte contre Gary Bowser (Team Xecuter) pour ses hacks de Switch

Il s'agit d'une affaire qui ne date pas d'hier entre Nintendo et Xecuter, le groupe dirigé par Gary Bowser. En 2020 déjà, le constructeur japonais avait traduit le groupe en justice, ce qui a mené à l'arrestation de son leader et d'un autre membre pour pas moins de 11 chefs d'accusation ayant trait au vol.

Mais cela n'a visiblement pas suffi, car Nintendo of America a remis le couvert ce vendredi devant la cour de Seattle, cette fois sur le terrain de la propriété intellectuelle. Une affaire judiciaire qui aura pris du temps, le groupe de Gary Bowser ayant selon la plainte démarré son activité en 2013 en vendant des hacks de Nintendo 3DS.

Nintendo of America demande ainsi à l'occasion du procès contre Gary Bowser et son groupe 2 500 dollars de dommages et intérêts pour chaque appareil de hack fabriqué, ainsi que 150 000 dollars pour chaque violation de droit d'auteur. Une note qui devrait se révéler très salée, compte tenu de la longévité du groupe. Au-delà des dommages et intérêts demandés, Nintendo entend bien sûr mettre un terme définitif aux méfaits de Gary Bowser et de sa Team Xecuter.