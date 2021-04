Nintendo souhaite créer plus de nouvelles licences sur Switch

Depuis bien des années, Nintendo a pris pour habitude de décliner ses franchises fétiches sur presque toutes ses générations de consoles. The Legend of Zelda, Mario (et l'ensemble de ses déclinaisons), Donkey Kong, Animal Crossing , Kirby ou encore Metroid viennent directement à l'esprit. Il est vrai que le constructeur nippon a longtemps été frileux à l'idée de lancer des licences totalement inédites. Les plus populaires étant Splatoon en 2015, Wii Sports (2006) et Pikmin (2001).