Nintendo va chasser et faire supprimer quelque 8 500 copies de l'émulateur Switch de Yuzu

Nintendo veut ainsi rendre l'utilisation d'émulateurs beaucoup plus difficiles pour sa dernière console en date, la Switch. Et ce alors que le groupe nippon est en train de préparer la sortie de la nouvelle version de cette console de jeu.

Il est ainsi intéressant de noter que, si d'un côté, Nintendo affiche une très forte intransigeance, les émulateurs de jeux vidéos de consoles Nintendo plus anciennes sont eux de plus en plus répandus, au point même de faire leur entrée sur iOS. La société, consciente de ne pas pouvoir tout réguler, souhaite-t-elle donc simplement sanctuariser la console qu'elle vend encore, et laisser le reste gratuitement au public ?