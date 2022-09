Cette chaîne Twitch russe brûlait du gaz pour se moquer du reste du monde (elle a été fermée)

Depuis le 17 septembre dernier, la chaîne en question se contentait de streamer toujours la même chose. La caméra était tout simplement braquée sur des plaques de cuisson qui fonctionnent au gaz. Il s'agissait en réalité d'une provocation de la part de cet utilisateur russe qui ajoutait à sa diffusion un message à destination des Européens. Il y mentionnait à quel point le gaz est abordable pour les Russes, là où il se fait de plus en plus rare et devient plus cher pour les Occidentaux.