Pourquoi nos modèles d'IA pourraient rendre les robots sexistes et racistes

Maintenant, ce sont les robots qui font preuve de comportements discriminatoires. L'études de John Hopkins a testé un robot équipé de CLIP, une intelligence artificielle pré-entraînée par OpenAI à reconnaître des objets dans une collection d'images récupérées sur Internet. Ces IA sont préfabriquées par de grandes boîtes comme Google ou Microsoft, et contiennent les biais légués par leurs développeurs et par le contenu qu'on leur a donné à apprendre.

Dans le cas de l'étude, le robot a dû choisir le criminel entre un visage blanc et un visage noir, et a opté pour ce dernier. Normalement, le robot n'aurait pas dû choisir du tout, car il aurait dû savoir que le potentiel criminel ne se lit pas sur le visage. D'ailleurs, dans un tiers de ces scénarios, le robot a refusé d'adopter un comportement discriminant. Mais, le reste du temps, il s'est exécuté.

L'étude conclut que les robots agissent selon des stéréotypes toxiques à grande échelle, et que corriger ces disparités ne sera pas suffisant. En effet, le problème trouve racine dans un manque de représentation crucial des personnes issues des minorités dans le monde de la tech, mais aussi dans la diffusion de stéréotypes sur le Web, où les robots font leur apprentissage. D'après les chercheurs, il faudrait mettre en pause le développement des IA et réfléchir à nos politiques structurelles pour permettre aux femmes et aux personnes de couleur d'accéder à des postes dans le développement des IA, de la robotique et dans l'industrie tech en général.