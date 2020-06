Des experts en IA condamnent fermement un logiciel censé prévenir les crimes

« Les recherches de cette nature - et les prétentions à l'exactitude qui les accompagnent - reposent sur l'hypothèse que les données relatives aux arrestations et aux condamnations pénales peuvent servir d'indicateurs fiables et neutres de l'activité criminelle sous-jacente. Pourtant, ces données sont loin d'être neutres. Comme l'ont démontré de nombreux chercheurs, les données historiques relatives aux tribunaux et aux arrestations reflètent les politiques et les pratiques du système de justice pénale. Ces données reflètent qui la police choisit d'arrêter, comment les juges appliquent les peines et quelles personnes se voient accorder des peines plus longues ou plus clémentes ».