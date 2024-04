La surveillance algorithmique autorisée pour la SNCF et la RATP à Paris ce week-end

La loi relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 promulguée en mai dernier intégrait des dispositions permettant l'utilisation de la vidéosurveillance algorithmique. Et l'on commence à en voir les effets. Car après un premier test effectué les 3 et 5 mars à l'occasion de deux concerts du groupe Depeche Mode à l'Arene de Bercy, c'est un essai plus important qui a été décidé.

Le système Cityvision, développé par l'entreprise française Wintics, sera ainsi utilisé par la RATP entre le samedi 20 avril à 14h et le dimanche 21 avril à 6h pour exploiter les caméras des grandes stations de l'ouest parisien Nanterre-Préfecture (RER A) et La Défense-Grande Arche (RER A et ligne 1 de métro). Ce premier test sera effectué en relation avec le concert du groupe Black Eyed Peas à La Défense Arena.

Le second essai concerne lui la SNCF, et couvre les journées allant du 19 au 22 avril, avec l'exploitation « des images issues des 118 caméras installées en gare de Paris-Gare de Lyon et du pont du Garigliano » selon la préfecture de police. L'objectif ici est de couvrir le match de football de Ligue 1 PSG-Lyon.