Plus de 320 000 personnes ont potentiellement été soumises à cette reconnaissance faciale sans leur consentement, constituant une infraction majeure au droit des données personnelles. Parmi les événements concernés figurent des courses réputées comme le semi-marathon de Nice, le Trail du Saint-Jacques, la SaintéLyon ou le marathon de Toulouse. Le 1er décembre 2024, plus de 23 000 personnes ont participé à des courses telles que le semi-marathon de Bordeaux, le cross du Figaro et les 10 kilomètres du 17e arrondissement de Paris, toutes couvertes par la reconnaissance faciale.

La reconnaissance faciale ne s'est pas limitée aux coureurs, mais a également concerné les spectateurs présents dans le champ des photographes. Certaines images de spectateurs mineurs ont aussi été soumises à la reconnaissance faciale, élargissant encore la collecte de données biométriques. Certaines courses couvertes par PhotoRunning comprenaient d'ailleurs des épreuves réservées aux mineurs, impliquant au moins 3 000 jeunes participants.

L'entreprise affirme que, faute de consentement parental, son système ne prend pas en charge l'identification des mineurs, sans préciser comment cela est mis en œuvre d'un point de vue technique. Les organisateurs de ces courses, bien que conscients de l'utilisation de la reconnaissance faciale, ignoraient souvent qu'elle s'appliquait à tous les participants et non seulement à ceux recherchant leurs photos. Contactés, ils mettent en avant les avantages de cette technologie pour les coureurs et assurent n'avoir reçu aucune plainte à ce sujet.

Certains participants ne sont pas de cet avis, et l'un d'entre eux, après avoir découvert que son visage avait été reconnu par ce dispositif, a déposé une plainte devant la CNIL, aujourd'hui en cours d'instruction.