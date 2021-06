Une enquête contre Clearview AI relance les questions autour de la reconnaissance faciale

Particulièrement mise en lumière après le 6 janvier 2021 et la prise du Capitole par des supporters du président Donald J. Trump après sa défaite aux dernières élections, la reconnaissance faciale pose question : qui pourrait l'utiliser ? À quelles fins ? Car lorsque le FBI a émis un appel pour parvenir à identifier les personnes ayant pénétré le bâtiment de Washington dans le cadre de son enquête, c'est une firme privée, Clearview AI, qui s'est manifestée.

Son objectif ? Proposer une base de données de près de 3 milliards de clichés récoltés sur le Net via divers sites, tels que LinkedIn ou encore Facebook, permettant via un algorithme de faciliter l'identification d'une personne avec les informations qui y sont associées, par exemple son nom et prénom. Une véritable surveillance de masse aussi effrayante que réelle, développée à l'insu des utilisateurs du Web. D'autant plus dangereuse que l'algorithme, loin d'être infaillible, pourrait mener à de nombreuses dérives bien que désormais, les seules forces de l'ordre y aient officiellement accès.

Facebook en a fait les frais dans l'Illinois (États-Unis) après un recours impliquant près de 1,6 million d'utilisateurs du réseau social dont les visages, via l'outil d'identification, avaient été stockés avec des informations personnelles permettant de reconnaître les individus concernés. Six ans de procédures pour aboutir à un accord « à l'amiable » de 650 millions d'euros en mars 2021.

En France, une enquête réalisée par GetApp auprès de 1 009 sondés en avril 2021 relevait notamment que seulement 31 % des répondants étaient prêts à se soumettre à la reconnaissance faciale pour une entreprise privée en connaissance de cause.