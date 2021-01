Reconnaissance faciale : le Conseil de l'Europe demande une "réglementation stricte"

"Au mieux, la reconnaissance faciale peut être pratique et nous aider à surmonter les obstacles de notre vie quotidienne. Au pire, elle menace nos droits humains essentiels, notamment le respect de la vie privée, l'égalité de traitement et la non-discrimination, en donnant aux pouvoirs publics et autres la possibilité de surveiller et de contrôler des aspects importants de notre vie, souvent à notre insu ou sans notre consentement", résume Marija Pejčinović Burić, la secrétaire générale du Conseil de l'Europe.