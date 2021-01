Une initiative citoyenne européenne pour interdire la surveillance biométrique de masse validée par Bruxelles

Car il faut en effet que l'initiative citoyenne prenne de l'épaisseur. Désormais, les organisateurs ont six mois pour lancer le processus de collecte des signatures de soutien. Ce jeudi 7 janvier 2021, l'appel était déjà lancé, et près de 12 000 signatures ont été recueillies. Il faudra tout de même aller plus loin, puisque pour être étudiée par les membres de la Commission, l'ICE doit totaliser un million de signatures en un an. Si tel est le cas, Bruxelles aura six mois pour réagir et motiver sa décision, qu'elle soit positive ou négative.